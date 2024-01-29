Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aşırı hızlı otomobil elektrik direklerine ve kaldırım kenarlarında bulunan beton dubalara çarparak durabildi.

Olay, Bandırma ilçesi Günaydın Mahallesi Terziler Caddesi’nde meydana geldi. 34 AF 5468 plakalı otomobilin sürücüsü E.E.K aşırı hız nedeniyle duramayınca kaldırımda bulunan elektrik direkleri ile beton dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında ve alt kısmında büyük hasar meydana geldi. Sürücü E.E.K. şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Çekici yardımı ile hasar alan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.