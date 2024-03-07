Aşırı Terleme Nedenleri?

Aşırı terlemenin çok çeşitli nedenleri olabilir:

– Fazla kilo

– Hormonal dalgalanmalar

– Anksiyete bozukluğu

– Depresyon

– Öfke

– Diyabet

– Kalp veya akciğer hastalığı

– Parkinson hastalığı

– Kalp yetmezliği

– Bazı ilaçlar

– Çok sık alkol kullanılması

– Zona hastalığı

– Solunum problemleri

– Hipertiroidi

– Gut hastalığı

– Spinal kord yaralanması

– Gebelik

– Menopoz

Aşırı Terleme Belirtileri?

Semptomlar ve belirtiler terleme seviyesine göre değişir. Ancak, ana belirtiler şunlardır:

– Avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı nem – Kıyafetleri emmek için yeterince terleme

– Özellikle koltuk altı koltuklarda renk değişimi

– Ciltte maserasyon

– Ayak kokusu

– Deri çatlama

Aşırı Terlemeye Ne İyi Gelir?

1. Aşırı terlemeye sirke

Yaklaşık 2 tatlı kaşığı doğal sirke ve bir çay kaşığı bir elma içinde karıştırılır. Bu karışım, boş yemeklerden yarım saat önce servis edilir. Günde 3 kez tüketilebilir.

2. Aşırı terleme için domates suyu

Aşırı terleme probleminden kurtulmak için günlük taze domates suyu tüketilebilir.

3. Bitki çayı

Bitkisel çaylar özellikle adaçayı terleme problemlerinin tedavisinde en basit çözümler arasındadır. Sıcak suya küçük bir adaçayı demlenir. Her gün içmek tavsiye edilir. Adaçayıda zengin miktarda magnezyum ve B vitamini vardır. Ter bezlerini yatıştırmaya yardımcı olur.

4. Patates

Çok fazla terden kurtulmanın en kolay çözümlerinden biri soluyor. Patates dilimleri kesilir ve aşırı terleme olan bölgelere uygulanır.

5. Cadı fındığı

Cadı fındığı sıkıştırıcı ve antiperspirant etkilere sahiptir. Çay şeklinde tüketilebilir.

6. Terleme önleyici karbonat ve mısır nişastası

Koltuk altında meydana gelebilecek aşırı terlemeyi önlemek için koltuk altları iyice temizlenir ve daha sonra mısır nişastası ve karbonat karışımı uygulanır. Yarım saat bekledikten sonra bölge yıkanır. Karışıma herhangi bir uçucu yağ eklenebilir.

7. Buğday çimi suyu

Aşırı terlemenin tedavisinde bir bardak buğday çimen suyu etkili bir ilaçtır. Buğday tohumu suyu, vücuttaki asitleri nötralize eden B6 vitamini, protein, C vitamini, folik asit ve B12 vitamini içerir.

8. Tannik asit

Çay önemli bir tannik asit kaynağıdır. Birkaç çay poşeti kaynar suda tutulur. Su soğuduktan sonra, özellikle palmiye kabuğu için kullanılabilir.

9. Terlemeyi kesen bitkiler: Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı da terleme görülen alanlara doğrudan uygulanabilir.

10. Terlemeye kesin çözüm: Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı ince bir tabaka şeklinde terleyen alanlara uygulanabilir.

11. Terlemeye iyi gelen yiyecekler: Üzüm

Üzüm’de aşırı terleme problemini sakinleştirmeye yardımcı olur. Vücut ısısını dengeler ve doğal antioksidanlar içerir.

12. Terlemeye karşı tuz

Bir çorba kaşığı tuz ve limon suyu ile karıştırılır. Bu karışım el masajıdır. Karışım ter bezlerinin aktivitesini yavaşlatır ve aşırı terlemenin tedavisinde ilerleme gösterir.

Aşırı terleme nasıl önlenir?

– Bolca su için.

– Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.

– Sert deodorant veya sabun kullanılmamalıdır.

– Sıcak banyo yapılmamalı

– Sıcak içecekler tüketilmemelidir.

– Alkol, uyuşturucu ve sigara içmekten kaçınılmalıdır.

– Şeker, baharatlı ve kimyasal olarak işlenmiş gıdalar yenmemelidir.

– Koltukaltı ve kasık bölgesinde aşırı terlemeyi önlemek için epilasyon yapılmalıdır.

– Keten gibi doğal elyaftan yapılmış kıyafetler giyilmelidir. Naylon ve polyester gibi sentetik kumaşlardan kaçınılmalıdır.

– Sıkı olan giysiler bol olmalı.