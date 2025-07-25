Rüstempaşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kaldırımda bulunan asırlık çınar ağacı, 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi neticesinde katlarda bulunan dairelerin balkon ve diğer camları kırıldı. Yola düşen ağaç sebebiyle cadde ulaşıma kapatıldı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda cadde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerince kesilen ağaçlar iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.