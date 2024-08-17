Türkiye'de Saba Tümer'in sunuculuğunu yaptığı "Aşk Adası" isimli yarışma, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Yarışmada yaşanan olaylar, izleyicilerin tepkisini çekti ve birçok kullanıcı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) acil müdahaleye çağırdı. Sosyal medya kullanıcıları, programla ilgili "Hayatımda bu kadar gereksiz bir program görmedim" ve "Bu nasıl bir rezilliktir" gibi sert yorumlar yaptı.

İngiltere'nin popüler yarışmalarından Love Island'ın Türk versiyonu olan "Aşk Adası," Türkiye'de yayınlanmaya başlamasıyla büyük ilgi gördü ancak içerdiği sahneler nedeniyle tepkilere de yol açtı.

Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, "Bu yarışmanın mantığı ne?" ve "Bunu izleyenler gerçekten var mı?" gibi eleştirilerle programı hedef aldı. Ayrıca, "Rezillik diz boyu", "Bu programın kapatılması gerek" gibi ifadelerle programın yayından kaldırılması gerektiğini savunanlar da oldu.

Öte yandan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Aşk Adası" ile ilgili olarak ön incelemelerin yapıldığını ve toplumsal değerlerle uyumlu olmayan hiçbir programa müsaade edilmeyeceğini belirtti.