AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Nisan ayında yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantılarında emeklilere yönelik düzenlemelerin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, emeklilere su faturalarında indirim veya ücretsiz destek sağlanması gibi adımlar planlanıyor. Ayrıca, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çeşitli destek paketleri üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

EMEKLİLERİN REFAH SEVİYESİ

Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilere şehir içinde indirimli toplu taşıma hizmeti ve belediye tesislerinden özel ayrıcalıklar sağlanması gibi konular da gündeme gelecek. Emeklilere sunulan bu desteklerin uygulanması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde protokoller imzalanacak.