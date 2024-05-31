Sakarya’nın Akyazı ilçesinde traktör ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba’nın kullandığı resmi plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sebebiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kuzuluk Mahallesi yolunda meydana gelen kazada A.E. idaresindeki traktör ile ASKF Başkanı Yaşar Zımba’nın kullandığı 54 YZ 009 resmi plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sebebiyle traktör devrildi, sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zımba, kazayı yara almadan atlatırken yaralı traktör sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.