Askılama tekniklerini birbirinden ayırmak, sınıflamak gerekiyor. Her askı uzun süreli değildir. Halk arasında ataçlama diye geçen teknikler bundan bir süre önce hepimiz tarafından denendi ve bırakıldı. Şuanda kullandığımız askılama ya da endolift dediğimiz teknikler aslında bizim yüz germede yaptığımız deri altı dokularının ve kasların olduğu gibi yukarı çekilip eski yerlerine dikilmesiyle giden ama bunun derinin kesilerek açılmadan yapıldığı yöntemlerdir. Yani bir çeşit kapalı yüz germe tekniğidir. Nerelerde uygulanır? Orta yüzde yanakların yukarı doğru çekilmesi için ya da boynun çekilmesi için kullanılır. Özellikle boyunda kalıcı yöntemdir. 4 ile 5 sene sonra belki tekrarlanması gerekebilir ama bu kadar uzun süre gidecektir.