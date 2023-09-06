62 yaşındaki Ali Karabayır, husumetli olduğu 75 yaşındaki eniştesi Ali Rıza Ercan ve onun 52 yaşındaki oğlu Hüseyin Ercan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü ve olaydan sonra dağlara kaçtı. Katil zanlısının firar etmesi, köydeki akrabalarını ve köy sakinlerini tedirgin etti, hatta bazıları köyden ayrılmak zorunda kaldı.

18 Ağustos'ta gerçekleşen olay, tarlasını biçen Hüseyin Ercan'ın traktörünün römorkuna yüklediği buğdayı köye götürdüğü sırada meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle düşman olan Ali Karabayır, traktördeki yeğeni Hüseyin Ercan'a av tüfeğiyle ateş açtı. Traktör kontrolünü kaybederek şarampole düştü. Daha sonra Ali Karabayır, tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'a giderek ona da tüfekle ateş etti. Ali Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Olayın ardından jandarma, cinayet zanlısı Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışmalara başladı. 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler, Ali Karabayır'ın kendilerine zarar verme ihtimali nedeniyle bölgeyi terk etti. Ali Karabayır, arazide bir süre kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla Sivas merkeze geldi. Burada bir süre dışarıda vakit geçirirken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ali Karabayır, jandarmaya teslim edildi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.