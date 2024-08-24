Yaz şarkıları birbiri ardına çıkmaya devam ederken son dönemlerde adından söz ettiren Aslı Demir "Hadi Çıkta Gel" adlı yeni şarkısını müzik severler ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Aslı Demir'in Yeni şarkısı sevenleri tarafından sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutuldu. Aslı Demir yaptığı açıklamada " Yeni şarkımı sevenlerimin beğenisine sundum onların destekleri benim için çok önemli . Yeni şarkım hak ettiği yeri bulacaktır.Klip Çekiminden , Resim Çekimlerine kadar her şeyi ayrı bir özen ile yaptık.Yeni Şarkım umarım herkesin müzik listelerine girer" dedi

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