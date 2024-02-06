6 Şubat 2023 gece saat 04.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Bu depremden Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ etkilendi.

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. 40 bin bina yıkıldı, 200 binden fazla bina ağır hasar aldı.

Bugün, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı ve acılar hala ilk günkü gibi...

Hatay'da sessiz yürüyüş

Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki protokolün Asi Nehrine karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, 04.17'de yapılan anma programıyla anıldı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde İskenderun ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaşın katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kaymakamlık koordinesindeki programa katılan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kaymakamlık önünde buluştu.

Saatler 04.17’yi gösterdi, Çankırı asrın felaketi için yürüdü

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünü Çankırı, ‘sessiz yürüyüş’ ile andı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Çankırı’da anıldı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde kent protokolü ve çok sayıda vatandaş depremde hayatını kaybedenler için sessizce yürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüş, Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi ile son buldu.

Adana’da depremin yıl dönümde gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adana’da 13 apartman yıkılmıştı. Depremin yıl dönümünde yıkılan apartmanların arsasında ölenlerin yakınları depremin yaşandığı saatte bir araya gelerek yakınlarını andı.

6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan felakette bilanço ağır oldu. 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiği depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da 13 apartman yıkılırken 418 kişi yaşamını kaybetti. Depremin yaşandığı 04.17’de yakınlarını kaybeden kişiler yıkılan apartmanların arsasında bir araya geldi.

Dualar okunurken yakınları gözyaşları içerisinde hayatını kaybeden kişileri andı.

Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenler için enkaz alanında Kuran-ı Kerim okutuldu

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 134 kişiye mezar olan Gaziantep'teki Ayşe-Mehmet Polat sitesinde depremin yıl dönümü dolayısıyla 04.17'de ölenler için Kuran-ı Kerim okutuldu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Atatürk Mahallesi’nde bulunan 134 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bloktan 4’ü yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıldı. 134 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar enkaz başında Kuran-ı Kerim okutarak dua ettiler. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü yıkılmıştı.

Depremzedeler 04.17'de yakınlarını andı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlığa gelerek yakınları için Kur'an okuyup dualar etti.

Kahramanmaraş ve 11 il 6 Şubat saat 04.17'de ve ardından saat 13.24'te merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise hayatını kaybeden deprem şehitleri Kapıçam Mezarlğı'nda yakınları tarafından yad edildi.

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde binlerce acılı aileler mezarlıklarda hazır bulundu. Kimi depremzede Kur'an okudu, kimisi ise mezarlıklara uzanarak ağıtlar yaktı.

Sait Darak, "Deprem nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarımızı deprem saatinde burada ziyaret edip dualar ettik" dedi.

Ökkeş Ozanlar ise, "5 kişilik aile yakınımdı hayatını kaybettiler dayanma gücümüz kalmadı. 1 yıl çok çabuk geçti. Hepsine Allah rahmet eylesin, bizlere yardım eylesin. Allah hepsini peygamberimize komşu eylesin" diye konuştu.

Tokat'ta saat 04.17'de depremzedeler anıldı

Tokat'ta 6 Şubat depreminde ölen vatandaşları anmak için saat 04.17'de program düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen programa il protokolü tam kadro katıldı.

6 Şubat depreminde İçişleri Bakanlığı tarafından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi. Tokat'tan Arama ve Kurtarmada; 42 ekip, 522 personel görev yapmış, 409 vatandaşımıza canlı, 560 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştı. 13 Şubat 2023 tarihinde arama ve kurtarma sonlandırılmıştı. Hatay iline, 18 personel, 4 araç ile personel gönderilmiş, 193. ve 202. saatlerde vatandaşlarımız canlı olarak kurtarılmıştı. 193 personel, 19 araç ile acil sağlık hizmetleri yürütülmüş, tüm köyler taranmıştı.

Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesi kendi binasında ve kendi personeli ile 22.02.2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi Eczanesi 09.02.2023 tarihinde hizmet vermeye başlamış, ilçedeki 12 eczane ise çalışmaktadır. Tokat Valiliğinden, 750 tır/kamyon, diğer illerden, 539 tır/kamyon olmak üzere, toplam 1.289 tır/kamyon yardım Gölbaşı ilçemize ulaşmıştır. Tokat Valiliğimizden, 233 tır/kamyon yardım diğer afet bölgelerine gönderilmiştir. 16 farklı noktada, günlük 32.300 öğün yemek, 13.200 ekmek, 3.700 pide dağıtımı sağlanmıştır. 5 ana depo, 4 sosyal market ile hizmet verilmiştir. Afetin yıl dönümünde saat 04.17'de ilçe protokolü AFAD İl Müdürlüğü binası konferans salonunda anma programı düzenlendi.

Madenciler, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

Zonguldak’ta maden işçileri saat 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

Geçen yıl 6 Şubat sabahı 04.17’de meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi; yıl dönümünde Zonguldak’ta anıldı. Madenci Anıtı önünde bir araya gelen madenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremde hayatını kaybedenleri andı. Anma programına katılan maden işçisi Sadettin İnam, Adıyaman’dan 3 yaşındaki bir çocuğu ve annesini kurtardıklarını belirterek, “Ben Adıyaman’a gitmiştim. Adıyaman’da görev yapmıştım. Orada bazı faaliyetlere katıldım. O duygu yaşanması zor bir şey. Binalardan yaşayanları çıkartmaya çalıştım. 3 yaşında çocuk ile annesini kurtarmıştık. Bambaşka bir duygu.” dedi.

Zonguldak’taki Merkez Atölyesi’nde üretilen sobaları deprem bölgesine ulaştırdıklarını ifade eden maden işçisi Remzi Atmaca, “Üç günlük kısa bir sürede beş şehir dolaştık. Araçlarımızla yardım dağıttık. Lojistik kısmındaydım. Görevimizi en iyi şekilde tamamlayıp Zonguldak’a geldim. İkinci günü görev aldık. Merkez Atölyesi’nde sobalar yapıldı. Sobaları kamyonlara yükleyip depremzedelere götürdük. İnanılmaz bir duyguydu. Bir an önce görev almak istiyorsunuz. Böyle bir felaket olmuş. Yerinizde duramıyorsunuz, görev almak istiyorsunuz. Olayın üzerinden bir sene geçti. Kayıplarımız çok. Üzücü bir olay. Bugün de anmaya geldik” diye konuştu.

Şanlıurfa'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı çerçevesinde Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli kısa filmi gösterildi. Vali Şıldak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. 1 yıl önce Şanlıurfa'nın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını belirten Vali Şıldak, "Deprem Şanlıurfa'da 20 binanın yıkılmasına neden oldu ve 180 vatandaşımızı kaybettik. Diğer illere göre acımız bu manada biraz daha hafif kalabilir. Ancak oluşturduğu tahribatın büyüğü küçüğü yok. Bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesi tabii ki hepimizi derinden üzüyor. Bunun yanı sıra oluşan hasarın daha sonrasında ortaya çıkan boyutu Şanlıurfa'da da aslında depremin gücünün bir hayli yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Bunu şuna dayanarak söylüyoruz, hasarlı bina sayımızın rakamı bir hayli yüksek. Şanlıurfa'daki kalıcı konutların inşası devam ediyor. Kentte ihalesi yapılan toplam konut sayısı 5 bin 179'dur. Bunlardan bin 314 konutun kura çekimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecektir. İlk andan itibaren enkaz kaldırma, hasar tespit ve diğer devamındaki süreçler çok güzel bir işbirliğiyle gerçekleştirildiğini müşahede ettik. Bütün illerimizde bu tablo ortaya çıktı. Şu anda yani yıkım enkaz sayısına baktığımızda ortaya konulan konut sayısına baktığımızdaki biliyoruz. 11 ilimizde teslimi yapılan konut sayısı 40 binin üzerindedir. Bir yıl dahi dolmadan vatandaşlarımıza bunlar teslim ediliyor olması bakımından devletimizin kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirdiği büyük organizasyon anlaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.