İsveç hükümeti, göç politikalarında radikal bir sıkılaşmaya giderek vatandaşlık ve oturum şartlarını en üst seviyede zorlaştırma kararı aldı. Johan Forssell tarafından açıklanan reform paketi, ülkede kalıcı yaşam kurmak isteyen binlerce Türk vatandaşını doğrudan etkileyecek düzenlemeler içeriyor.

İKAMET SÜRESİ UZATILDI VE MALİ BARİYERLER GETİRİLDİ

Yeni yasa teklifiyle birlikte, vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için gerekli olan asgari ikamet süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin mali açıdan tamamen kendi kendine yetebildiğini kanıtlaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, başvuranların aylık net gelirinin en az 20.000 SEK (yaklaşık 2.240 dolar) olması ve son üç yıl içerisinde sosyal yardıma ihtiyaç duymamış olması şartı aranacak.

Söz konusu tasarının İsveç Ulusal Günü’nde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÖÇMENLERE YENİ TESTLER GELİYOR

Hükümet, vatandaşlık için "dürüst bir hayat tarzı" sürdürme kriterini de kriterler arasına ekledi.

15 yaşın üzerindeki bireyler için sabıka kaydının vatandaşlığa engel teşkil etmediği sürenin 10 yıldan 17 yıla çıkarılması planlanıyor.

İsveç Demokratları'nın desteklediği tasarıya göre, göçmenlerin üzerindeki "toplumsal denetim" baskısını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

DİL SINAVI VE DAİMİ OTURUM İZİNLERİNİN İPTALİ MASADA

Daha önce herhangi bir sınav şartı koşmayan İsveç, artık başvuru sahiplerini zorlu bir dil ve toplumsal bilgi sınavına tabi tutacak. Ancak büyük infiale neden olan maddede, mülteciler ve koruma altındakiler için verilen daimi oturum izinlerinin tamamen kaldırılması veya iptal edilmesi önerisi oldu.

Sol Parti sözcüsü Tony Haddou, bu adımları "insanlık dışı" olduğunu yineledi.

ENTEGRE OLAMAYANA "GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ" TEŞVİKİ

İsveç, bir yandan kuralları sıkılaştırırken diğer yandan entegrasyon sürecini tamamlayamadığını düşünenler için "kapıyı gösteren" yeni bir program başlattı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni geri dönüş yardımı paketi, ülkeyi terk etmeyi kabul eden yasal ikamet sahiplerine önemli miktarda nakdi destek sağlıyor.