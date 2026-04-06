Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, CHP, 7551 sayılı Kanun kapsamında yeniden düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan “Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür” hükmünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, söz konusu düzenlemenin kamu yararı taşımadığı, aksine belde ve köylerde nüfusun azalmasını hızlandırabileceği ifade edildi. CHP, bu uygulamanın nüfusun büyükşehirlerde yoğunlaşmasına neden olacağını ve değişken nüfus verilerine bağlı olarak idari yapıların sık sık değiştirilmesinin hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi ise yaptığı değerlendirme sonucunda düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmadı. Gerekçede, belediyelerin kurulması veya tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesinin anayasal sınırlar içinde olduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca, belediyenin köye dönüştürülmesi sürecinde halkın seçilmiş yönetim iradesine mevcut seçim dönemi sonuna kadar müdahale edilmediğine dikkat çekti. Dönüşüm sonrasında ise vatandaşların köy tüzel kişiliğinin organlarını seçme hakkını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Kararda, ilgili maddenin usul ve esaslarının açık, net ve anlaşılır biçimde düzenlendiği ifade edilirken, düzenlemenin amacının “kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması” olduğu kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, tüm bu gerekçeler doğrultusunda düzenlemenin hukuk devleti ilkesi, yerel yönetimlerin özerkliği ve kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması prensipleriyle çelişmediğine karar vererek CHP’nin iptal talebini reddetti.