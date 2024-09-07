Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri’ndeki kazı çalışmalarında Erken Bizans Dönemine ait 1500 yıllık iğnelik bulundu.

Başta Aristoteles olmak üzere Platon’un birçok öğrencilerinin üç yıl yaşadıkları Assos antik kenti, en iyi korunmuş polis şehir devleti örneği olarak kabul ediliyor. Bir kaç yıl önce kentte ilk yaşamın 200.000 yıl öncesine (Paleolitik Çağ) kadar uzandığı keşfedilen Assos kentindeki arkeolojik kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 20 kişilik bir ekip tarafında yürütülüyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İÇDAŞ’ın ana sponsorluğunda devam ediyor. Çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip tarafında yapılan bilimsel araştırmalar 12 ay boyunca devam ediyor. Arazideki kazı, onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında belgeleme, yayın ve küçük eselerim restorasyon ve konservasyon faaliyetleri kazı evindeki depo ve laboratuvarda yapılıyor. Assos Ören Yeri’nde 2024 yılı kazı çalışmalarında Batı Kilise alanında Erken Bizans Dönemine ait 1500 yıllık kemik iğne, bız ve saç tokasıyla beraber iğnelik bulundu. Buluntunun o dönemde tekstil yada dikiş-nakışta kullanıldığı değerlendiriliyor.

Assos Ören Yeri’nde Arkeolog Nurgül Kocakahya Yıldız, “Bu buluntumuz batı Kilise dediğimiz alanda çıktı. Bu buluntuları incelediğimiz de bir adet kemik iğne, bız ve saç tokasıyla beraber bulduk bu buluntuları. Bunların bir tekstil yada bir dikiş-nakışla alakalı olduğun düşünüyoruz. Hepsinin de bir konteks olarak bulunduğunu varsayarsak tekstille alakalı olduğunu düşünmekteyiz. Bu buluntuyu grubunu Milattan Sonra 5’inci Yüzyıla da tarihlendiriyoruz. Yani günümüzden 1500 yıl önce bulunmuş bu buluntu grubu, Erken Bizans Dönemine tarihleyebiliriz” dedi.