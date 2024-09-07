Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlediği programlar, birbirinden zengin içerikleriyle vatandaşları sağlık konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından ’Halk Sağlığı Haftası’ çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bir hafta boyunca vatandaşlar sağlık alanında merak ettikleri konuları uzman isimlerden dinleme fırsatı buluyor. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Anne bebek sağlığı günü etkinlikleri’ çerçevesinde Ebe Hatice Pamukel tarafından ‘Sağlıklı toplumun temeli; doğuma hazırlık’, Uzm. Dr. Neriman Çelik tarafından ‘HPV, rahim ağzı kanseri ve kanser taramaları’, Prof. Dr. Hilal Özkan tarafından ‘Yenidoğan bebek ve özellikleri’ konularında bilgiler verildi. Seminerin ardından Merinos Parkı’nda Ebe Hatice Pamukel eşliğinde nefes egzersizi yapan kadınlar, keyifli anlar yaşadı. Anne adaylarına ise yenidoğan hediyesi verilirken, katılımılar süt ve yoğurt ikram edildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen ‘Çocuk sağlığı günü’ etkinlikleri çerçevesinde ise Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğulları tarafından ‘Aşı ile önlenebilir hastalıklar’, Prof. Dr. Erdal Eren tarafından ‘Çocuklarda obezite’, Doç. Dr. Şükrü Çekiç tarafından ‘Çocuklarda astım’ konularında bilgiler verildi. Çocuklarda en sık görülen kronik hastalıklara dikkatin çekildiği seminerde, en önemli etkenin yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı olduğuna değinildi. Uzmanlar, obezite ile etkili savaşın ancak çocukluk çağında alınacak önlemlerle mümkün olacağını vurguladı. Seminerin ardından Hayvanat Bahçesi’ni gezen çocuklar ve aileleri, harika bir zaman geçirdi. Kuş yumurtası boyama ve el yıkama deneyi etkinliğine katılan çocuklara, süt ikram edildi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ruh Sağlığı Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. İdil Işık ‘İş yaşamında aile desteği, iş seçiminde iş güvenliği ve sağlığı’, Uzman Klinik Psikolog Yağmur Yalçın ‘Mutlu olma sanatı’ konularında bilgiler verdi. Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçı tarafından müzik konseri sunulurken, huzurevi sakinlerinin hazırladığı sergi de açıldı.