Yayımlanan ilana göre Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı alacak. Bursa’da da 1 psikolog, 5’i sosyal çalışmacı olmak üzere 6 personel alınacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS ŞARTI ARANIYOR

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS B Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca adayların başvuracakları kadroya ilişkin lisans programından mezun olmaları ve ilanda belirtilen diğer genel şartları taşımaları isteniyor.

SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Başvuruların ardından, KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon ve il için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve adaylar mesleki bilgi, temsil kabiliyeti, genel kültür ile göreve uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması gerekecek.

HER ADAY YALNIZCA BİR İL VE BİR KADROYA BAŞVURABİLECEK

İlanda, adayların yalnızca bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabileceği belirtilirken, yerleştirme işlemlerinin sözlü sınav başarı puanına göre gerçekleştirileceği ifade edildi. Başvuru sonuçları, sınav tarihleri ve yerleştirme bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.