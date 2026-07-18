Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Başkan Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Akpay'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti. Görüşmede, İnegöl'de sporun gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar ve iş birliği imkanları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Ziyarete ilişkin açıklama İnegölspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada, "Göreve yeni başlayan Kaymakamımız Sayın Ayhan Akpay'ı, yönetim kurulumuzla birlikte makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Şehrimizde sporun gelişimi adına yürütülebilecek çalışmalar hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnegölspor yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaret, kentte sporun gelişimi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.