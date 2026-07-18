Bisiklet sürerken giydiği bisiklet kıyafetleri gündem olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, TBMM’de tartışmalara konu olmuştu. Kıyafet nedeniyle “Tayt giyen vali” olarak anılan Çiçekli, görevden alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Vali Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği tayta ilişkin görüntüleri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de gündeme getirmişti. Alp, 'Böyle vali olmaz, bunlara asma yaprağı gönderin' ifadeleriyle tepki göstermişti.

CHP'li Alp, Çiçekli'nin etkileşim amacıyla taytla gezdiğini ileri sürmüş ve 'TikTok valileri türedi' diye konuşmuştu. Bu sözler üzerine TBMM Genel Kurulu'nda Alp'e tepki gösterilmişti.