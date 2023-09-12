Astım ve Alerjili Çocuklar Eğitim ve Spor Kampı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nihat Sapan ve Doç. Dr. Şükrü Çekiç sorumluluğunda 4-9 Eylül 2023 tarihleri arasında İznik DSİ Tesisleri’nde başarıyla gerçekleştirildi. Kampta BUÜ’den çok sayıda personel de görev aldı.

Astımlı çocukları; astım ve astım ilaçlarını kullanma konularında eğitmeyi, otonomiyi geliştirmeyi, spor ve çevre sevgisini artırmayı hedefleyen kampta hedeflere ulaşılması katılımcıları ve düzenleyicileri mutlu etti. Astım kampına Bursa’da yaşayan çocukların yanında İstanbul, Ankara, Aydın, Yalova, Eskişehir ve Kocaeli’nden gelen çocuklar da katıldı. Astımlı çocuklarla birlikte olmak, onları eğitmek ve sorularını cevaplamak için çeşitli merkezlerden çok sayıda öğretim üyesi kampı ziyaret etti. Kampı ziyaret eden isimler arasında; Türkiye’de çocuk alerjinin kurulmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olan duayen hoca Prof. Dr. Ülker Öneş, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeynep Tamay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Pınar Uysal, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Aydoğan ve İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Esra Özek Yücel yer aldı.

Kamp sorumlusu Bursa Uludağ Üniversiteli Akademisyen Prof. Dr. Nihat Sapan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampın başarıyla geçtiğini ifade etti. Kamplarda her gün astım ile ilgili bir konunun anlatıldığı ve çocuklarının sorularının yanıtlandığını aktaran Prof. Dr. Nihat Sapan, “Katılımcı çocuklarımıza solunum fonksiyon testleri uygulandı. Gün içinde spor aktivitesi olarak sabah egzersizleri, yüzme, voleybol, masa tenisi ve basketbol müsabakaları yapıldı. Bu aktivitelerin yanı sıra İznik Belediyesi tarafından tesis edilen araçlarla çocuklara İznik’in tarihi değerleri ve Çini Vakfı gezisiyle İznik çinisinin yapım aşamalarını tanıtıldı” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de bir örneği daha yok

İlk astım kampını 1996 yılında Prof. Dr. Ülker Öneş ile birlikte yaptıklarını ve kamplarının o günden bugüne Türkiye’deki tek astım ve alerjili çocuklar kampı olma özelliğini devam ettirdiğini söyleyen Dr. Sapan, yaklaşık 50 katılımcının olduğu kampın başarılı geçmesinde büyük emekleri olan Doç. Dr. Yakup Canıtez, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Karataş, Dr. Yağmur Hazal Oğuzkaya, Dr. Merve Korkmaz, Dr. Muhammed Kaya, Dr. Sibel Gürbüz, Dr. Enes İn, Dr. Aslı Gürel Bedir, Dr. Hale Nur Yüksel, Hem. Ayşe Yaşar, Hem. Serinay Altın, Biolog Necla Adalı, Teknisyen Nazmiye Ateş ve yüzme eğitmeni Aydın Yüksel’e teşekkür etti. Sapan ayrıca, tesisleri astımlı çocuklara açan İznik DSİ Tesisleri Yönetimine, astımlı çocukların transferi için araç tahsis eden İznik Belediye Başkanı Sn. Kağan Mehmet Usta’ya, yüzme havuzlarını kullanıma açan İznik Darka Tatil Köyü yönetimine ve İznik çinisinin çocuklara tanıtılmasını sağlayan Çini Vakfı yönetici ve çalışanlarına karşılıksız destekleri için müteşekkir olduklarını ifade etti. Dr. Sapan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampta çok sayıda personelin görevlendirmesini yapan BUÜ ve Tıp Fakültesi yöneticilerine teşekkür etti.

2023 yılı Astım ve Alerjili Yaz Eğitim ve Spor Kampı’nın “Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği” bünyesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Sapan, Dernek Başkanı Prof. Dr. Koray Harmancı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ayrıca teşekkür etti.