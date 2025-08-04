Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ederek, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadet etmesini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ilçe genelindeki camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cami halıları süpürülüyor, abdesthaneler dezenfekte ediliyor ve tüm alanlar titizlikle temizleniyor.

Camilerin yanı sıra çevre düzenlemeleri de düzenli olarak yapılarak ibadethanelerin bakımlı kalması sağlanıyor. Ekiplerin belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla, vatandaşların ibadet alanlarında kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissetmeleri hedefleniyor.