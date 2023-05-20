Çıktıkları bir programöda soruları yanıtlayan Zafer Partisi GİK Üyesi Çınar Coşkunserçekendi seçmenlerinde Millet İttifakı düşüncesinin baskın olduğunu söyledi. Coşkunserçe, "Bize oy verenlerin yüzde 80'i Millet İttifakı'ndan yana olduklarını söylüyor. Ancak bu bilimsel bir veri değil. Bu bir öngörü. Sosyal medyada yapılan anketlerde çıkan sonuçlar bu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan hiçbirisinin yüzde 50+1 oy alamaması üzerine Türkiye gözünü ikinci tura dikti. İkinci turda yarışacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yaklaşık 5 puanlık fark, yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ı kritik hale getirdi.

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU'NU AĞIRLADI

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın kararı merakla beklenirken, ittifakın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde ağırladı. Kararlarını ilkeler üzerinden vereceklerini söyleyen Özdağ, "Biz ne yaparsak yapalım ilkeler üzerinden yapacağız. Bütün oyları taşıyacağız diye bir iddiada bulunmam. Seçmenimizle akıllı bir diyalog kurarak, diğer seçimde karşı tarafa oy verecek seçmenimizi de taşıyabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

OĞAN SEÇMENİ KİMİ DESTEKLER?

Oğan'a oy verenlerin ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Çınar Coşkunserçe, Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Coşkunserçe, kendilerine oy verenlerin büyük çoğunluğunun Millet İttifakı'ndan yana olduğunu belirtti.

"YÜZDE 80'İ MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA"

Coşkunserçe, "Bize oy verenlerin yüzde 80'i Millet İttifakı'ndan yana olduklarını söylüyor. Ancak bu bilimsel bir veri değil. Bu bir öngörü. Anketlerde çıkan sonuçlar, bize gelen önerilerden çıkardığımız bir sonuç bu. Bilimsel bir veri değil. Yanılıyor olabiliriz." dedi.

"ÜÇ İHTİMAL DE SÖZ KONUSU"

"Üçüncü bir seçenek olarak, biz hiç kimseyi desteklemiyoruz der misiniz?" sorusuna Coşkunserçe şu yanıtı verdi: "Tabii ki bu yönde görüşler de var. Bu yönde bize telkinlerde bize bulunanlar da var. Böyle bir ihtimal de tabii ki var. Üç ihtimal de söz konusu olabilir. Zaten bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşmesinde kesin bir karar alınmadı. Bir ön görüşmeydi sadece. Sanıyorum en geç yarın son durumun ne olacağı, bizim de tarafımız görüşümüz belli olacak."

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