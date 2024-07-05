Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bozkurt işareti hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Ataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“CHP Bozkurt’tan, Türk’ten, Atatürk’ten ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığından rahatsız olanlarla aynı çizgidedir. Türk milletinin sembolü olan Bozkurt’la terör örgütünün işaretini kıyaslama hatasına düşen, tertemiz Türk çocuğu ile uyuşturucu satıcısı bir terör destekçisini aynı kefeye koymaya çalışan Özgür Özel büyük bir skandala daha imza atmıştır. Türk milletine ait bir işaretten bu kadar gocunuyor ve böyle bir kıyaslama yapıyor olması CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ne derece uzaklaştığını bir kez daha göstermiştir. DEM’in gönlünü hoş etmek için Türk’e ve Cumhuriyetimize ait ne varsa utanmadan reddeden Özgür Özel, DEM’li ittifak ortaklarının gönlünü yapmak uğruna aziz milletimizin zekasını hafife almakta, milli şuura saldıranlarla aynı hizaya geçmektedir. Ne yazık ki CHP Bozkurt’tan, Türk’ten, Atatürk’ten ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığından rahatsız olanlarla aynı çizgidedir. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları ve Türk milletinin sembolünü alçakça bir kıyaslamaya sokanları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz.”

Muhabir: MURAT AVCI