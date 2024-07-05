Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Konya’da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birinci olarak, ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda milli takım formasını giyerek Türkiye’yi temsil etmeyi garantiledi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Sinem Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1-9 Temmuz Tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan Sinem Erdoğan, yarıştığı +70 KG Full Contact stilde bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı. Sinem Erdoğan yakaladığı bu başarıyla birlikte, ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi de garantiledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada Şampiyon Sinem Erdoğan’ı ve antrenörünü tebrik ederken, milli takım forması altında da başarılarının devamını diledi.