Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Çevre Festivali, Amfili Park'ta renkli görüntüler ve yoğun katılımla gerçekleşti. İki gün boyunca çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm temasıyla düzenlenen festival; eğlenceli etkinlikleri, atölyeleri ve sahne programlarıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Çevre dostu yaşamın, eğlenceli yüzü Ataşehir'de hayat buldu. İki gün boyunca süren 17. Çevre Festivali'nde çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçi; atölyeler, oyunlar, söyleşiler ve sahne etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde çocuklar geri dönüşüm ve doğa temalı atölyelerde eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Yenilenebilir enerji, sıfır atık ve çevre dostu yaşam konularında düzenlenen uygulamalı etkinlikler büyük ilgi gördü. Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapılırken, renkli aktiviteler gün boyunca devam etti.

'Daha yaşanabilir bir gelecek için ortak sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık'

Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, festival bitiminde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'17. Ataşehir Çevre Festivali'ni, sevgili Can Gox'un eşsiz performansı ve komşularımızın yoğun katılımıyla tamamladık. İki gün boyunca çevre bilincini artıran etkinliklerde, atölyelerde, söyleşilerde ve kültür-sanat buluşmalarında bir araya geldik; daha yaşanabilir bir gelecek için ortak sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek bir Ataşehir vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz festivalimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve bu güzel geceyi unutulmaz kılan sevgili Can Gox'a teşekkür ediyorum.'

Çocukların neşesi, müziğin ritmi ve çevre bilinci aynı festivalde buluştu

Söyleşiler, spor etkinlikleri, dans gösterileri ve tiyatro performanslarıyla festival alanı gün boyu hareketli anlara sahne oldu. Çocukların neşesi ve ailelerin yoğun katılımıyla festival coşkusu Amfili Park'a yayıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen 'WALL-E' film gösterimi ve Can Gox konseri de katılımcılardan büyük beğeni topladı.

'Dünyanın Sana İhtiyacı Var' sloganıyla düzenlenen festivalde iklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularına dikkat çekilirken; çevre konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de e-atık temalı çalışmalar oldu. Katılımcılar elektronik atıkları inceleme fırsatı bulurken, e-atıklardan takı tasarımı yapılan atölyeler özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Cam biblo yapımı, ekolojik baskı ve çanta boyama etkinlikleri de festival alanına renk kattı.

Ataşehir'de çevre bilincini eğlenceyle buluşturan festival, ziyaretçilere hem öğretici hem de keyifli bir hafta sonu yaşattı.