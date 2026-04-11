Orta Doğu’daki çatışmalarda iki haftalık ateşkes ilan edilmesi ve petrol fiyatlarının sert düşüşle 94,25 dolara kadar gerilemesi, Türkiye piyasalarına olumlu yansıdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,79 yükselişle 14.073,79 puandan tamamladı. Bu performans, 15 Eylül 2025 haftasındaki yüzde 8,89’luk artıştan sonra en güçlü haftalık yükseliş olarak kayda geçerken, son yaklaşık 6 ayın en hızlı primlerinden biri oldu.

PETROL, KRİTİK GÖSTERGE

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye’de enflasyon, döviz kurları, faiz ve cari açık üzerindeki stresin azalması anlamında önemli olduğunu hatırlatarak, “Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına yerleşmesi, pozitif havayı destekleyebilir. Endekste 13.500 seviyesi ise ilk destek olarak takip edilebilir” değerlendirmesinde buluyor.

BORSA REKORA YAKLAŞTI

Bu arada BİST 100 endeksi, son kapanışı itibarıyla şubat ayında test edilen 14.532 rekoruna da oldukça yaklaştı. Cuma günkü kapanış, rekor seviyenin %3,26 gerisinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin piyasanın en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, “Haber akışına yüksek duyarlılık devam ediyor. Buna karşılık piyasa iyimser bir fiyatlama ile önden koştu. Kalıcı bir ateşkes ve çatışmaların sona ermesi halinde, borsada rekor seviyelere doğru bir ivmelenme yaşanabilir. Ancak ihlaller ve kırılganlık devam ederse; destek seviyelere doğru kâr satışları da normal karşılanmalı” görüşünü dile getiriyor.