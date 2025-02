Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde "sarı serum" tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli vatandaş tedavinin ardından fenalaşarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu’nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı’na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bayramoğlu’na serum takan Erenköy Sağlık kabini işletme sahibi şüpheli A.T. savcılık ifadesi ortaya çıktı. A.T, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.T. savcılıkta verdiği ifadesinde, Harun Bayramoğlu ve ailesiyle uzun yıllardır tanıştığını, sene içerisinde 5-6 defa serum uygulaması yaptığını ve ilaç tedavileri konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca A.T., son olayda kullanılan ilaçların reçetesi olmadığını ve Harun Bayramoğlu’nun ısrarı üzerine yaptığını ifade etti.

Erenköy Sağlık kabini işletme sahibi olduğunu söyleyen şüpheli A.T. savcılığa verdiği ifadesinde, "Harun Bayramoğlu’na yaklaşık 5 senedir senede 5-6 kez olmak üzere serum bağlanması ve diğer ilaç tedavileri hususunda yardımcı oluyorum. Harun Bayramoğlu doktorun kendisine yazmış olduğu reçeteyi bana gönderir, ben reçete de yazılı olan ilaçları temin ederek Harun Bayramoğlu’nun ikametinde kendisine uygularım. Bu son olayda kullandığımız ilaçlara ilişkin bir reçete yoktur. Harun Bayramoğlu’nun kendisinin ısrarı üzerine kendi işletmemde bulunan ilaçlarla birlikte ikamete geçtim. Harun Bayramoğlu’nun son olayda kendisinin ısrarcı olduğuna ilişkin eşi Leyla Bayramoğlu da şahittir. İkamette serumu Harun Bayramoğlu ve Leyla Bayramoğlu’nun önünde hazırladım. Kesinlikle sarı serum olarak bilinen Bemiks ampul kullanmadım. İlk olarak parasetemol uyguladım, daha sonra 500 cc olan serumu taktim. Bu serum izolen dengeli serum olarak geçmektedir, içeriğinde sodyum ya da glikoz bulunmamaktadır" dedi.

Reçetesiz işlem yaptığı için kusurlu olabileceğini ifade eden A.T., "Bu seruma ilave olarak arveles (1 adet), c vitamini ampul (2 adet), avil antihistaminik(1 adet), mide şikayeti nedeniyle, 1 adet de pulcet olarak geçen mide koruyucu ile 1 adet novasef antibiyotik ilaç ilave ettim. Bu ilaçları Harun Bayramoğlu’nun kendi isteği doğrultusunda uyguladım. Olay anında parasetemol dediğimiz küçük şişe tamamen bitti, büyük seruma başladıktan sonra yaklaşık 5 damla kullanım sonrasında Harun Bayramoğlu midem bulanmaya başladı deyince direkt olarak serumu stopladım. Sonrasında aracıma inerek müdahale için streoid ve bos 150 ml serum 80 mg prednol, avil yapmak üzere geldim, geldiğimde eşi serumunu çekmişti, Harun Bayramoğlu yerde uzanır vaziyetteydi, tekrar damar yolu açarak araçtan aldığım ilaçları uyguladım. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptım, tahta kaşık ile diline kaçmaması için bastırdım, hastayı yan çevirdim. Bir süre sonra ambulans geldi, akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Konuyla ilgili olarak reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum ancak benzer konularda ayni uygulamaları yaptığımız için bu şekilde hareket ettim. Konuyla ilgili üzgünüm, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.