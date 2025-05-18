Başakşehir’de dün gerçekleşen dikkat çekici olayda, Erhan Kılıç silahlı saldırıya uğradı ve üç kurşun yarası aldı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Kılıç, ‘Görkem Alp’ adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle işlem yapmaya çalıştı. Polis şüphelenerek kimliği inceledi ve kısa sürede gerçek ismin Erhan Kılıç olduğu tespit edildi. Ayrıca Kılıç’ın başka bir suçtan firari durumda olduğu ortaya çıktı.

KILIÇ ‘ÖRGÜT LİDERİ’ OLMAKLA SUÇLANIYOR

Erhan Kılıç, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Köfteci Yusuf’ davasında örgüt lideri olmakla yargılanıyor.

BASKI KURARAK TESİSİ SATTIRMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, Kılıç’ın Sedat Peker’in yakınında biri gibi davranarak Akkaş’a baskı uyguladığı ve et entegre tesisini satmaya zorladığı öne sürülüyor. Sedat Peker’e yakın kaynaklar ise Kılıç’ın, Peker’in adını kullanarak Köfteci Yusuf davasına dahil olduğunu iddia ediyor.