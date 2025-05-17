

Edinilen bilgilere göre, Özgür Eymen S. (18) yönetimindeki 17 LG 640 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İsmet U.’ya (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan İsmet U., tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.