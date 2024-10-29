Osmangazi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi’ düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıldönümünü bir dizi etkinlikler ile kutlamaya devam eden Osmangazi Belediyesi, ‘Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi’ açtı. Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği ile birlikte düzenlenen sergi, Atatürk ve Cumhuriyeti anlatan 29 fotoğraftan oluşuyor. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde yer alan sergi, 15 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergiyi ziyaret eden yurttaşlar her bir birinden özel olan Atatürk fotoğraflarını inceleme fırsatı bulacak.

‘Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi’ açılış törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Fahrettin Beceren ve çok sayıda Cumhuriyet sevdalısı katıldı. Yapılan konuşmaların ve kesilen kurdelenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Osmangazi Belediyesi olarak etkinlikleri 3 güne böldük. Bu gün açtığımız ‘Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi’ etkinliklerimizin ana parçalarından bir tanesi. Bu serginin kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi’nin hazırlanmasına destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Saymanı Serpil Savaş, “Osmangazi Belediyesi’nin Cumhuriyet değerlerini yaşatmak adına yapmış olduğu çalışmalara bizler de fotoğraf sergisiyle destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.