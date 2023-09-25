İtfaiye Teşkilatının 309. Kuruluş yıldönümü sebebiyle Tekirdağ’da kutlama programı düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanı Çelik, yılbaşından bu yana 9 bin 804 olaya müdahale ettiklerini ifade etti.

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Teşkilatının 309. Yıldönümü için Tekirdağ’da çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik törende yaptığı açıklamada, “1 Ocak tarihinden bu yana 9 bin 804 olaya başarı ile müdahale edilmiştir. Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimiz tarafından il genelinde 819 iş yerinde yangın güvenliği yönünden denetimler gerçekleştirilmiştir. Eğitim birimi tarafından 3 bin 288 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi verilmiştir. Bir önceki yıl olduğu gibi, bu senede ülkemizde felaketler olmaya devam etti. Bir çok ilde büyük orman yangınları, büyük su baskınları bunlara bağlı can kayıpları yaşandı. Hepsinden daha önemlisi 6 Şubat tarihinde 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Saat 4:17’de meydana gelen depremden 1 buçuk saat sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın talimatıyla deprem bölgesine ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz deprem bölgesine aynı günün gece yarısı ulaştı. Deprem bölgesinde durumun ciddiyetinin farkında olan ekiplerimiz enkaz altında kalanları kurtarmak ve yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için büyük bir özveri ile çalıştılar. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırılmasından sonra Tekirdağımıza gururlu bir şekilde geri döndüler” dedi.