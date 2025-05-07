"LÖSEV Fayda Topluluğu" iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yaşama El Ver" adlı etkinlikte öğrenciler, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinliğe Sıla Taş, Beyza Gür, Tuğba İstenci, Berfin Özer ve Nimet Güner isimli öğrenciler öncülük etti. Etkinlik boyunca hem bilgilendirici faaliyetler düzenlendi hem de katılımcılarla birlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Etkinliğin amacı; lösemiye karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, gönüllülüğün önemini vurgulamak ve toplumu bilinçlendirmekti. Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen etkinlik, hem öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdi hem de farkındalık yaratma noktasında önemli bir adım oldu.

Öğrenciler, sosyal sorumluluk projelerinin hayatın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.