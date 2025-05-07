Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğretmenevinin bahçesinde bulunan çınar ağacından kopan büyük bir dal, park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, henüz normal sezon açılmadığı için vatandaşların oturmadığı bir saatte gerçekleşti. Ağacın büyük dalı, araçların park ettiği alana düşerek Wolksvagen Tiguan marka aracın kaporta kısmında ciddi hasara yol açtı. Öğretmenevinin o bölgesinde, sezon dönemlerinde masa ve sandalyeler yer almakta ve vatandaşlar bu alanı yoğun şekilde kullanmaktaydı. Olayın sakin bir dönemde yaşanması, muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatırken, bölgede bulunan ağaçların bakım ve kontrollerinin de gözden geçirileceği öğrenildi.