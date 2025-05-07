Tavuk dönercilerdeki gıda skandallarının önüne geçebilmek için yapılan son denetimde 26 işletmeye ceza yağdı.

Amasya'da tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 26 gıda işletmesine toplam 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası kesildi.Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin 2025'in ilk dört ayında tavuk döner sunumu yapan işletmelere yönelik 2 bin 409 denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Bu denetimlerde 155 ürün numunesi alınırken, tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 26 işletme cezalandırıldı. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği vurgulanırken, vatandaşların gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyeti Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla bildirebileceği hatırlatıldı.