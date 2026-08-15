Mermer üretimi sırasında ortaya çıkan artıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapı kimyasalları sektörüne giren firma, çöpe gitmesi muhtemel mermer kırıkları, mermer çamurları ve diğer atıkları geri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendiriyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çırpan, yaptıkları çalışmalarla hem atıkların ekonomiye kazandırıldığını hem de yeni istihdam alanları oluşturulduğunu belirtti.

Çırpan, “Burada üretim yaparken ortaya çıkan mermer artıklarını, çamurlarını ve kırılan mermerlerimizi değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları firması kurduk. Bu sayede çıkan artık ürünleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırarak seramik ve mermer yapıştırıcıları, mantolama sistemleri gibi inşaat alanında kullanılan ürünlere dönüştürdük” dedi.

“Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz”

Ürettikleri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü belirten Çırpan, ihracat yaptıkları ülke sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Çırpan, “Ürettiğimiz ürünleri şu anda Türkiye’nin birçok bölgesine, Ortadoğu ülkelerine, Avrupa’da Fransa ve Malta’ya, Dubai’ye ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Çöpe gidecek ürünleri geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırarak ülkemize ve ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.