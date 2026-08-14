Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, gençleri üniversiteye hazırlık yolculuğunda yalnız bırakmıyor. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ücretsiz YKS eğitimleri için kayıtlar başladı.

Küçükçekmece'de eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Hayallere giden yolda imkânların değil, çabanın belirleyici olması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla düzenlediğimiz YKS Hazırlık Kursları ile öğrencilerimize destek oluyoruz. Tüm gençlerimize inandıkları yolda gönülden başarılar diliyorum' diye konuştu.

Eğitimler Eylül ayında başlayacak

Eğitimlerde; alanında uzman eğitmenler tarafından konu anlatımları yapılırken öğrenciler birebirler, soru çözümleri ve TYT-AYT denemeleriyle sınava hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak olan eğitimler 12. sınıf öğrencileri için hafta sonu Halkalı Gençlik Merkezi'nde; mezun öğrenciler için ise hafta içi üç gün Halkalı Gençlik Merkezi, Cennet ve İkitelli Bilgievi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitimlere katılan öğrenciler rehberlik öğretmenlerinden eğitim koçluğu hizmeti de alabilecek.

Kayıtlar yüz yüze gerçekleştirilecek

Ücretsiz YKS eğitimlerine katılmak isteyenler başvurularını, Halkalı Gençlik Merkezi'nden yüz yüze olarak gerçekleştirebilir. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi 444 4 360 Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'nden edinilebilir.