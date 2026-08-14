Türk Hava Yolları, Çin'in batısında yer alan Çengdu'ya 11 Kasım itibariyle tarifeli sefer başlatıyor. Bununla birlikte Çengdu; Pekin, Şanghay ve Guanco'nun ardından THY'nin Çin anakarasına sefer düzenleyeceği dördüncü şehir olacak. Çengdu kenti; ekonomik, kültürel ve teknoloji merkezlerinden biri olmanın yanı sıra çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor.

Sichuan eyaletinin başkenti olan ve 21 milyonu aşan nüfusuyla Çin'in önde gelen şehirlerinden biri olan Çengdu; elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra önemli bir ticaret, lojistik ve finans merkezi konumunda bulunan Çengdu şehri; UNESCO tarafından 'Gastronomi Şehri' unvanına layık görülüyor. Öte yandan şehir, dünyaca ünlü Sichuan mutfağının yanı sıra dev pandaların doğal yaşam alanı olan Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile de her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

'Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz'

Çengdu uçuşları hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur; 'Çin, Türk Hava Yolları'nın stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip. Çin'in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Çengdu'ya başlatacağımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Türk Hava Yolları, İstanbul-Çengdu hattında Çarşamba, Cuma ve Pazar; Çengdu-İstanbul hattında ise Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek. Yeni hat, Çengdu'yu Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'nın küresel ağına doğrudan bağlayacak. Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul hatlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 540 Dolar, Business Class biletler ise bin 991 Dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.