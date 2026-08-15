

Özdilek İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan ve bir dönem okul yöneticiliğini de üstlenen Şule Ertürk (42), meslek hayatı boyunca sayısız öğrencinin yaşamına dokundu. Ertürk, eğitimde fırsat eşitliği için gösterdiği çaba ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı destek nedeniyle Gemlik'te "Yardımsever Şule Öğretmen" olarak anılıyordu.

Şule Ertürk'ün vefatı eğitim camiası, öğrencileri ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Onu tanıyanlar fedakârlığı, güler yüzü ve yardımseverliğiyle hafızalarda yer ettiğini ifade etti. Merhume Şule Ertürk'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Merkez Asım Kocabıyık Camii'nden kaldırılacak. Ertürk, kılınacak cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

4 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden 20 yıllık öğretmen Şule Ertürk dualarla son yolculuğuna uğurlayacak.

Kaynak: İHA