Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kurulan Kompost Üretim Tesisi’nde pazar yerlerinden, park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan aylık ortalama 100 ton kompost üretiliyor. Ayrıca, tesiste gübreler işlenerek elde edilen kitlerden mantar üretiliyor ve bu mantarlar ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Körfez Belediyesi’nin 5 yıl önce hayata geçirdiği Kompost Üretim Tesisi’ne getirilen meyve, sebze ve budama atıkları burada işlenerek değerlendiriliyor. Bu sayede üretilen kompost, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre olarak kullanılıyor. Türkiye’ye örnek olan bu tesis, organik atıkların geri dönüşümünün en etkili yöntemlerinden biri olan kompost üretimi ile değerli besinleri yeniden toprağa kazandırıyor.

"Aylık 100 ton kompost üretiyoruz"

Tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyemizin kompost gübre üretim alanında özellikle çevreden topladığımız dal, yaprak, bitkisel atık ve yine pazarlardaki sebze ve meyve atıklarıyla birlikte kompost elde ediyoruz. Aylık ortalama 100 ton kendi Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kompost üretiyoruz. Özellikle sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında kompost üretim tesisini ülkemize kazandırdık ve bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Önemli bir adım oldu"

Başkan Söğüt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansının hibe ettiği yaklaşık 2 milyon TL değerindeki kompost gübre karıştırma ekipmanını da tesise kazandırdıklarını ifade ederek, "2 milyonluk kompost karıştırma ekipmanı da tesis ve çalışma için önemli bir adım oldu. Artık çok daha güçlü bir şekilde bu karıştırma makinesiyle kompost üretiyoruz" diye konuştu.

"Mantar da üretiyoruz"

Kompost üretiminde sadece gübre değil, bununla birlikte istiridye mantarı üretimi de yapıldığını söyleyen Başkan Şener Söğüt, "Tabii elde ettiğimiz bu kompost ile birlikte aslında hem kendi gübre ihtiyacımızı karşılamanın yanında aynı zamanda mantar üretimine esas, kompost kitleri de elde ediyoruz. Bu özellikle kompost kitlerle birlikte ürettiğimiz mantarları ihtiyaç sahiplerine dağıtarak katkıda bulunmuş oluyoruz" diye konuştu.