"Sevdamız Bayrampaşa" sloganıyla yola çıkan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhuriyet’in 100. yılında yüz güldüren projelere imza atmaya devam ediyor.

Spordan sanata, çevreden eğitime birçok tesis Bayrampaşalıların hizmetine sunuluyor. İlçeye birbiri ardına spor merkezleri kazandırmaya hız kesmeden devam ediliyor.

Özellikle kadın ve çocukların güvenle kullanabilecekleri şekilde tasarlanan 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu başarıyla ve kısa sürede tamamlanarak, Kocatepe Mahallesi Semih Erden Spor Kompleksi’nin yanında halkın hizmetine sunuldu. Bayrampaşa’da ikamet eden vatandaşların yararlanabileceği tesiste her yaş grubuna uygun yüzme eğitimleri veriliyor.

Başkan Atila Aydıner: "Söz verdiğimiz gibi"

Söz verdikleri her bir projeyi bir bir hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Önce Kadın Yaşam Merkezimizi hizmete sunduk. Şimdi de özellikle kadın ve çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde projelendirdiğimiz yüzme havuzumuzu hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu dev projemiz de ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı’nda da ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm Bayrampaşalılar yararlanabilecek

Toplam 2 bin 500 metrekarelik alana sahip 2 katlı tesiste 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, pilates ve step-aerobik derslerinin verildiği spor salonu yer alıyor.

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Tüm yaş grupları için ön kayıtların devam ettiği tesiste yüzme eğitimleri başladı. Bayrampaşa’da ikamet eden tüm vatandaşlar yüzme havuzuna kayıt için başvurabiliyor. Başvurular Bayrampaşa Belediyesi’nin resmi web sayfasından online olarak yapılabiliyor.

Başvuru için Bayrampaşa’da ikamet edilmesi gerekiyor. 0 (212) 437 22 75 nolu telefondan ulaşılabilen tesiste vatandaşların ön başvuru işlemlerini yapmadan önce, sayfanın altında bulunan tesis kuralları ve ders programlarını dikkatlice okumaları tavsiye ediliyor. Ön başvurunun ardından kesin kayıt için SMS alan vatandaşların kimlik kartları ile tesise gelmeleri gerekmektedir.

Makul ücretlerle yararlanılabiliyor

Bayrampaşalılar bu muhteşem tesisten makul ücretlerle yararlanabilecekler. Yüzme havuzunun aylık abone fiyatı ise 7-12 yaş arası çocuklar için 300 TL.