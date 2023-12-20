Bir trenle Ankara’dan Kars’a kadar ziyaret etmek mi ? Türkiye üzerinde yatarak bundan daha güzel bir seyahat turu ne olabilir ? Diye düşündürüyor insana.En güzel ve prestijli şekilde çok fazla ücret ödemeden Karadeniz turu ve benzeri toplu yapılan turlar gibi bir tur tarifesi olan Doğu Ekspresi arkasında bir çok soruları’da beraberinde getirmektedir.İç Anadolu üzerinden kalkıp yollara koyulan bu mütevazi tren önce Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve en son güzergah olarak’da Kars’a gitmektedir.Doğu Ekspresi Nedir ? Doğu Ekspresi Treni Nerelerden Geçer ?

Doğu Ekspresi Nedir ? Doğu Ekspresi Treni Nerelerden Geçer ?

Halkımızda tarifelerle ve kampanyaların içeriğiyle pek işi olmayan insanlar için kısa ve öz bir şekilde anlatalım; Normal trenlerden biraz daha rahat bir şekilde Ankara’dan kalkan tren ile Kars’a doğru bir çok şehrin içinden geçip 24.5 saat içinde en son Kars’a ulaşan turizm tarifesidir.Doğu Ekspresi treni yazımızın üst kısmında belirttiğimiz gibi önce İç Anadolu bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu bölgesinde seyahatini bitirir.Doğu Ekspresi tarifesi ve Doğu ekspresi treni hakkında bilgileri kısa ve öz bir şekilde özetleyecek olursak orta ekonomili ve hatta düşük ekonomili aileler için dahi ideal bir turizm seyahat etkinliği olarak görülmektedir.

Doğu Ekspresi Yataklı Vagon Fiyatları

Doğu Ekspresi treninin en cazibeli özelliği ise yataklı vagon olmasıdır.Günün her saatinde size özel ayrılan vagonda yataklar bulunmaktadır ve yatağınıza yatıp vagonun camından Kars’a kadar gidilen yolu seyretmenin keyfini çıkarabilirsiniz.Özellikle Kars’a kadar gidilen o 24.5 saatlik yolda her istediğin zaman kafanı yastığa koyup yatmanın ve görülen yerlerin muhabbetini yatarak etmenin keyfi bir başka geliyor insana.Peki Doğu ekspresi bilet fiyatı ne kadar ?Ankara – Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Ücreti (1 Kişilik) : 90 TL (Tam) Ankara – Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Ücreti (2 Kişilik) : 80 TL (2 Kişilik) Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekildedir.

Doğu Ekspresi TCDD Kuşetli vagon mu Yataklı vagon mu ?

Yataklı vagonlar ve kuşetli vagonlar arasındaki farkı soran bir çoğunuz olacağını düşünüyorum.Eğer ki ekonominiz el veriyorsa kesinlikle yataklı vagonu seçmenizi öneririm.Odaların rahatlığı ve konforu açısından yataklı vagonlar çok daha uygun gibi gözüküyor.Fiyat farkı’da var tabii ki ama eğer birden fazla valiziniz bulunuyorsa çok yer kaplayacağını düşünüyorsanız yataklı vagonu tercih etmelisiniz.

Doğu Ekspresi Bileti Nasıl Alınır ? Nereden Bulunur ?

İşte şimdi geldik en can alıcı noktaya..Makalemizin başından beri anlattığımız her şeyi unutabilirsiniz eğer ki Doğu Ekspresi Kars biletini bulamadıysanız 🙂 Çünkü eğer bileti alamazsanız bu anlattıklarımızın, fiyatının veya yataklı vagon kuşetli vagon gibi şeylerin bir önemi kalmıyor.Karsa Ankara’dan yolculuk yapmak isteyen herkesin Doğu ekspresi biletine ihtiyacı yok fakat bu güzel deneyimi yaşayıp tren atmosferini tecrübe edinmek isteyenler sürekli olarak bilet almak için piyasayı takip etmelidir.Bunun sebebi ise bilet almak isteyen çok fazla gezi sever’in olması ve biletlerin hepsini çok ama çok kısa bir süre içerisinde tüketmeleridir.Bu sebepten dolayı yapmanız gerekenler;

Normalde biletlerin hepsi herkese açık bir şekilde satılmaktadır.Acentalara ve turizm şirketlerine toplu olarak bilet vermeleri söz konusu olmamakla beraber, herkes tekli bir şekilde bilet almaktadır.Fakat doğu ekspresi yolculuğu yapan kişiler genelde otellerde uzun süre kaldıkları için otellerin hepsi doludur.Haberlerde ve blog sitelerinde çokça paylaşılıp yazılan doğu ekspresine rağbet çok fazla olduğu için biletlerin satışa çıkış tarihini araştırıp kontrol etmeniz gerekmektedir.Satışa çıktıkları tarihten itibaren biletleri anında satın almanız lazım yada önceden yer ayırtma konusunda size yardımcı olabilecek seyahat acentalarına ve turizm şirketlerine başvurmanız gerekmekte.Birde şu hususa dikkat vermenizi isterim;

Çoğu kişi bilet satın alabilmek ve doğu ekspresi treninde seyahat edebilmek için tren garında sabahlıyor.Bu kadar fazla bu işe rağbet varken eğer ki torpiliniz yada herhangi sizin bilet almanıza yardım edecek anlaşmanız, tanıdıklarınız yoksa bilet alma işinin herkeste olduğu gibi ne yaparsanız yapın çok zorlaştığını vurgulamak isterim.

Kars Doğu Ekspresi Bileti Saat Kaçta Satışa Sunuluyor ?

Bileti almanın zorluğunu zaten bu kriter belirliyor.Kars doğu ekspresi bileti belirli bir saatte satışa sunulmadığı için kimse ne zaman çıkacağını kestiremiyoruz fakat genellikle ya gece saatlerinde yada sabah çok erken saatlerde satışa çıkıyor.Kesin bir şey söyleyemeyiz ama bu durumda sizi rahatlatmak için saat vermemiz gerekirse öğlen ve akşam saatlerinde %90 satışa çıkmaz.