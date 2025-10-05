Beşiktaş Belediyesi tarafından lösemiyi iki kez yenen 8 yaşındaki Atlas Gürkan için balon uçurma şenliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlar, Atlas için gökyüzüne balon bıraktı.

Lösemiyi 2 kez yenen 8 yaşındaki Atlas Gürkan için balon uçurma şenliği düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi tarafından Dikilitaş Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Dikilitaş Muhtarı Nurcan Sızmaz ile aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda vatandaş, ellerinde balonlarla katıldı. Balon uçurma şenliğinin yapıldığı alanda kısa bir konser de verilirken, vatandaşlar, Atlas için gökyüzüne balonlar bıraktı. Alanda, Atlas için tuttuğu takım Beşiktaş temalı pasta da kesildi.

"Hiçbir çocuk hasta olmasın"

Balon uçurma etkinliği için çok mutlu olan Atlas Gürkan konuşmasında, "Herkes geldiği için teşekkür ederim. Hiçbir çocuk hasta olmasın. Balon uçurma etkinliği beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"Bugün Atlas’ın balon uçurma hayalini gerçekleştirdik"

Atlas’ın babası Evren Gürkan ise çocuğunun yaklaşık 4 yıldır hastalık ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Gerçekten zor bir süreçti. Atlas’ın azmi sayesinde bu süreci güzel sonuçlandırdık. Bundan birkaç ay önce bir yavrumuz balon uçurma töreni yapmıştı. Hastanede bu etkinliği görünce, ben de iyileştiğimde balon uçurabilir miyiz demişti Atlas. Bugün Atlas’ın balon uçurma hayalini gerçekleştirdik. Biz de bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

"Kuzenim için çok mutluyum"

Balon uçurma etkinliğine katılan herkese teşekkür eden Atlas’ın kuzeni Yaren Sezin Ağır ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Kuzenim Atlas’ın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben de çok duygulandım. Kuzenim için çok mutluyum. Balon uçurma etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. Ben de Atlas’a katılıyorum hiçbir çocuk hasta olmasın" dedi.