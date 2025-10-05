Avrupa Miras Günleri etkinlikleri kapsamında Beyoğlu’nda "Kuşbakışı Filistin" Sergisi Arapça Sergi Turu düzenlendi. Bu özel turda, arşiv belgeleri ve sanat eserleriyle Filistin’in tarihini, yaşadığı yıkımı ve süregelen direnişi katılımcılara aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Miras Günleri etkinliklerinde, İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin de unutulmadı. Kültürel mirasın korunması ve paylaşılması adına büyük önem taşıyan etkinlikler kapsamında "Kuşbakışı Filistin" Arapça Sergi Turu gerçekleştirildi. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve A. M. Qattan Vakfı iş birliğiyle düzenlenen özel tur, Reem Ja‘rour rehberliğinde yapıldı. Katılımcılar, serginin altı bölümünü oluşturan arşiv malzemeleri ve çağdaş sanat eserleri hakkında detaylı bilgi aldı. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da bu özel tura katıldı.

Sergi, Gazze’deki katliamı gözler önüne seriyor

İlk kez 2021’de Ramallah’taki A. M. Qattan Vakfı’nda izleyiciyle buluşan "Kuşbakışı Filistin" sergisi, özgün tasarım diline sadık kalınarak İstanbul’a taşındı. ANAMED’deki versiyonunda ise Osmanlı dönemine odaklanan eklemelerle genişletilen sergi, Ortadoğu’daki yıkım, Gazze’deki katliam ve bölgedeki savaş teknolojilerinin etkilerini de ele alıyor. Arşiv fotoğrafları, mektuplar, videolar, sanat çalışmaları ve enstalasyonlarla zenginleşen sergi, Osmanlı’nın son döneminden Britanya manda rejimine, İsrail kolonyalizmine ve günümüzdeki Filistin direnişine kadar farklı tarihsel kırılmaları konu ediniyor. Sergi ayrıca teknoloji ile kuşbakışı izleme arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve Filistin’in çok katmanlı yapısını gözler önüne seriyor. Sergide eserleri bulunan sanatçılar arasında Amer Shomali, Dia’ Azzeh, Forensic Architecture, Gian Spina, Jack Persekian, Kamal Jaafari, Mahmoud Alhaj, Mohanad Yaqubi, Nida Sinnokrot, Raed Helou, Sophie Halabi ve daha birçok isim yer alıyor.