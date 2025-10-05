Bursaspor, TFF 2. lig 7. hafta karşılaşmasında Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

Maçtan önemli dakikalar

Dk.48 Gelişen anı atakta ceza sahasında topla buluşan Hakkı Türker in vuruşu üstten auta gitti.

Dk.49 Kırklarelispor gölü buldu ve öne geçti. 0-1

Dk.66 Bursaspor beraberliği yakaladı.

Sol kanatta Muhammet Demir in pası ile buluşan Hakkı Türker kale sahasında bomboş pozisyonda olan Sertaç Çam'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

Dk.90 maçın sonuna +5 dk. ilave edildi.

Dk.90+3 Kırklarelispor Şükür Toğrak'ın gölüyle tekrar öne geçti. 1-2