Bilecik iç sularında av yasağının sona erdiği duyurulurken Selöz Göleti’nde avlanmanın tamamen yasak olduğu tekrar hatırlatıldı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada Bilecik iç sularında av yasağının sona erdiği duyuruldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, “15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda mevcut; ‘Sazan, Yayın, Kadife, Tatlısu Kefali’ gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır.16 Haziran itibariyle ilimiz iç sularında iç su balıkları genel av yasağı dönemi sona ermiştir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen, ‘5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde’ yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, sazangiller için kişi başı 5 adet olan olta sayısını aşmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olmaları ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir. Bununla birlikte ilimiz iç su av yasağı kalkacağından, kaynaklarımızın korunması amacıyla il veya ilçe müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. İlimiz sınırları dâhilinde bulunan Selöz Göleti’nde avlanmak tamamen yasaktır’’ ifadelerine yer verdi.