Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda toplumsal farkındalık semineri düzenledi. Nilüfer Belediyesi Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ndeki 'Engelli mi, Engellenen mi?' başlıklı seminerde, engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştıkları zorluklar kapsayıcı şekilde dile getirildi. Seminerin konuşmacıları Fiziksel Erişilebilirlik Deneyim Uzmanı Can Koç ve Görme Farklılığı Deneyim Uzmanı Utku Demiryakan, katılımcılara konuyla ilgili deneyimlerinden bahsetti. Hayat hikayelerinden çarpıcı örnekler veren konuşmacılar, konuyu somut şekilde ele aldı.

Trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başladığında, eğitime ve sosyal hayata katılımda yaşadığı zorlukları paylaşan Can Koç, bunun fiziksel durumundan değil, kaldırımların ve binaların uygunsuz tasarımından kaynaklandığını dile getirdi.

Utku Demiryakan ise öğrencilik yıllarında metroda yaşadığı bir deneyimi paylaştı. Sesli anonsların çalışmaması ve tabelaların okunamayacak kadar küçük olması nedeniyle yaşadığı kaybolma hikayesini anlatan Demiryakan, doğru bir tasarımla kolayca bu durumun önlenebileceğine dikkat çekti.

Seminerde, erişilebilirliğin sadece belediyelerin değil; özel sektörün, akademinin ve tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Katılımcıların da katkı sunduğu seminerin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, konuşmacılara teşekkür etti.