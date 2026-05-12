Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde düzenlen kurslarda tel kırma tekniği yapılan oyalar Hacı Mehmet Fevzi Anadolu İmam Hatip Lisesinin yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Tel kırma tekniği ile hazırlanan baş örtülerinin ilgi gördüğünü kaydeden kurs öğretmeni Nurşen Ertunç, 'Kurslarımız da tel kırma tekniğine önem veriyoruz. Ortaya çok güzel ürünler çıktı. Ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Kursiyerlerimizin hazırladıkları eserler 6-7 bin liraya kadar alıcı bulmaktadır. Kurslarımıza yaklaşık 100 kişi katılmaktadır. Kurslarımız devam edecek' dedi.