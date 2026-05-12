Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KO-MEK kursları, otizmli birey Metehan Altunışık'ın da hayatına dokundu. 2003 yılında İzmit'te dünyaya gelen Metehan Altunışık, henüz 17 aylıkken atipik otizm tanısı aldı. Ailesinin güçlü desteğiyle erken yaşlardan itibaren özel eğitimler ve sosyal kurslarla gelişimini sürdürerek, zamanla önemli ilerlemeler kaydetti. Üniversiteye hazırlık sürecinde ilk yıl istediği sonucu elde edemese de pes etmedi, ikinci yılında dershane ve eğitim koçu desteğiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans Programı'nı kazandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra stajını da KO-MEK'te bilgisayar alanında yaparak mezun olan Metehan Altunışık'ın bu başarı hikayesi herkese ilham oldu.

KO-MEK'in sosyal eğitim anlayışı ile üretti

Mezuniyet sonrası değişen hayat düzeni nedeniyle kaygı yaşayan Metehan, bu süreci KO-MEK Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi'nde aldığı seramik ve pastacılık eğitimleriyle aşmayı başardı. KO-MEK'in sosyal eğitim anlayışı sayesinde yeniden üretmenin mutluluğunu yaşayan Metehan, kurslar aracılığıyla sosyalleşmeye devam etti.

Azmi ve kararlılığı takdir topladı

Birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol alan Metehan, KO-MEK İzmit İlçe Sergisi'nde seramik standında uygulama yaparak ziyaretçilere hem sanatını tanıttı hem de şu anlamlı mesajı verdi: 'Otizm engel değil, farklılıktır.' El emeğiyle ürettiği ürünleri sergileyip satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlayan Metehan Altunışık'ın azmi ve kararlılığı takdir topladı.

'KOM-MEK hayata tutunduğum bir yer oldu'

'KO-MEK benim için sadece kurs değil, hayata yeniden tutunduğum bir yer oldu' diyen Metehan Altunışık, 'Burada hem öğrendim hem de kendime güvenimi yeniden kazandım. Ürettikçe mutlu oluyorum. Otizmin engel olmadığını ve doğru destekle herkesin başarabileceğini göstermek istiyorum' dedi.