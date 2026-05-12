Ümraniye'de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvuran 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gamze Yıldız, 29 Nisan tarihinde Ümraniye'de bulunan özel bir tıp merkezine grip şikayetiyle başvurdu. Burada kendisine serum takılan Yıldız'ın, bir süre sonra fenalaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öne sürüldü.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uygulanan tedavi ile ölüm arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendiği öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu tıp merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.