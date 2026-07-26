Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün sabah saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden şahıslar, çevredeki işletmelerin masa ve sandalyelerini birbirlerine fırlattı. Kendilerine tepki gösteren esnafa da saldıran şahıslardan biri ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçtı. Polisleri peşine takan şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, polis ekiplerinin kaçan şahsı kovaladığı ve gözaltına alındığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltına alındığı sırada çevredeki esnafa tehditler savurdu.