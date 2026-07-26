Ege, Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu kapsayan geniş alanda 11 il, altın potansiyeliyle öne çıktı.

Volkanik ve hidrotermal kaya yapısının yaygın olduğu Batı Anadolu, halihazırda faaliyet gösteren altın madenlerinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. İzmir'de Ovacık ve Efemçukuru, yüksek cevher kapasitesiyle dikkat çekerken, Manisa'daki antik Sart sahası tarih boyunca altın varlığıyla biliniyor.

Uşak'ta bulunan Kışladağ sahası, Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenleri arasında gösteriliyor. Eskişehir'deki Kaymaz sahası da zengin altın yataklarıyla öne çıkan merkezler arasında bulunuyor.

Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Uşak hattında yürütülen sondaj ve ruhsatlandırma çalışmalarının ise bölgenin gelecekte önemli bir madencilik merkezine dönüşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de dikkat çeken rezerv alanları bulunuyor. Artvin'de Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları öne çıkarken, Gümüşhane'deki Mastra altın madeni bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Erzincan'daki Çöpler sahası, Doğu Anadolu'nun yüksek rezervli altın alanları arasında yer alıyor. Elazığ ise farklı maden türlerini barındıran yapısı ve yeni arama çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

MTA ve Bakanlık verilerine göre jeolojik incelemelerin ve ruhsat çalışmalarının yoğunlaştığı 27 potansiyel altın sahası da bulunuyor. Bu alanlar; İğneada, Şahinli, Madendağ, Altınoluk, Kartaldağ, Beyköy, Sülüklüköy, Dağardı, Karaağaç, Küre, Emirli, Arapdağı, Gicik, Terziali, Bolkardağı, Akıllıçay, Kisecik, Sayaca, Akoluk, Evliyatepe, Bakırtepe, Kırkpavli, Olucak, Kaletaş, Nazaruyuvası, Madenköy ve Darphane olarak sıralanıyor.

Bazı maden sahalarında ise altın, bakır, gümüş veya demir üretimi sırasında yan ürün olarak elde ediliyor. Balıkesir'deki Altınoluk ve Kastamonu'daki Küre sahalarında altın, diğer madenlerle birlikte çıkarılıyor.

Elazığ'daki Keban, Diyarbakır'daki Ergani, Siirt'teki Madenköy ve Artvin'deki Murgul sahalarında da bakır ve piritli cevherlerin işlenmesi sırasında altın kazanımı sağlanıyor.