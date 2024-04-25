Avcılar’da gece saatlerinde araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç ağır yaralandı. Yaralılardan 21 yaşındaki Mehmet Koç olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde ıslak mendil paketlerine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç içindeki Mehmet Koç (21) ve Ahmet H. (20) araç içinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mehmet Koç ve Ahmet H. Ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden silahla yaralanan Mehmet Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otostop için durdurduklarını söyledi

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaralı Ahmet H.’yı tedavisinin ardından sorguladı. Ahmet H. 2 kişinin yolda otostop için kendilerini durdurduklarını ve araç içinde tartışma çıkardıktan sonra 2 şahsın silahla kendilerine saldırdıklarını iddia etti. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.

Islak mendil paketinden uyuşturucu çıktı

Araç çevrede olay yeri inceleme ekiplerince de çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde araçta mermi izleri tespit edildi. Öte yandan araç dışında ıslak mendil paketleri de dikkat çekti. Paketlerin içinde esrar adı verilen uyuşturucu madde bulundu.

Olayı duyan çevre sakinlerinden Hamdi Değerli ise “ Sabaha karşı 4 sıralarında bir araç geliyor. Daha sonra silah sesleri duyulunca güvenlikler geliyor buraya. Yaralılar varmış araç içinde daha sonra polis ekipleri araç içinde uyuşturucu olduğunu söyledi. Islak mendil paketleri içinde olduğu söylenmiş. Şahıslardan birisi çok ağır yaralıymış kalp masajı yapılmış burada. Muhtemelen onun durumu kötüdür. Ben görmedim ama bu şekilde duydum ben” dedi.

Olay sonrası güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay sonrası anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kapıları açık halde site girişi önüne yanaşması ve sonrasında ise yaralı halde Ahmet H.’nin çevreden yardım istemesi vatandaşların ve ambulansın gelmesi yer aldı.